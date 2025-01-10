НКЦПФР схвалила Білу книгу реформування пенсійної системи — Finance.ua

НКЦПФР схвалила Білу книгу реформування пенсійної системи Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні. Цей документ визначає ключові напрями трансформації пенсійної системи, спрямовані на забезпечення фінансової стабільності громадян та інтеграцію української моделі в європейську систему.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Комісія має на меті створити стабільну та ефективну систему добровільного накопичувального пенсійного забезпечення, що базується на таких принципах:

прозорість та відповідальність: суб’єкти системи мають діяти відповідно до найкращих міжнародних стандартів, забезпечуючи зрозумілу та відкриту інформацію для учасників;

інвестиційна диверсифікація: запровадження політики довгострокового інвестування та захисту активів від ризиків;

захист інтересів учасників: дотримання стандартів ЄС, зокрема Директиви (ЄС) 2016/2341.

«Біла книга — це дорожня карта, яка забезпечить новий етап розвитку пенсійного забезпечення в Україні. Ми адаптуємо європейські підходи, щоб гарантувати громадянам стабільність та довіру до нової системи», — зазначив Максим Лібанов, Член НКЦПФР.

Схвалення Білої книги відкриває шлях до модернізації пенсійної системи України, що забезпечить:

надійність та стабільність роботи накопичувальних пенсійних фондів;

захист накопичень учасників завдяки новій системі інфраструктури та стандартам корпоративного управління;

залучення соціально-відповідального бізнесу до системи добровільного пенсійного забезпечення.

Надалі Комісія планує провести низку публічних консультацій з представниками ринку, експертами та міжнародними партнерами. Результатом чого стане підготовка законодавчих ініціатив для реалізації ключових положень Білої книги.

Також важливим аспектом є проведення освітніх заходів для громадян з метою популяризації накопичувального пенсійного забезпечення.

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