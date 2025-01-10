НКЦПФР схвалила Білу книгу реформування пенсійної системи — Finance.ua
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НКЦПФР схвалила Білу книгу реформування пенсійної системи

Казна та Політика
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні. Цей документ визначає ключові напрями трансформації пенсійної системи, спрямовані на забезпечення фінансової стабільності громадян та інтеграцію української моделі в європейську систему.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
Комісія має на меті створити стабільну та ефективну систему добровільного накопичувального пенсійного забезпечення, що базується на таких принципах:
  • прозорість та відповідальність: суб’єкти системи мають діяти відповідно до найкращих міжнародних стандартів, забезпечуючи зрозумілу та відкриту інформацію для учасників;
  • інвестиційна диверсифікація: запровадження політики довгострокового інвестування та захисту активів від ризиків;
  • захист інтересів учасників: дотримання стандартів ЄС, зокрема Директиви (ЄС) 2016/2341.
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«Біла книга — це дорожня карта, яка забезпечить новий етап розвитку пенсійного забезпечення в Україні. Ми адаптуємо європейські підходи, щоб гарантувати громадянам стабільність та довіру до нової системи», — зазначив Максим Лібанов, Член НКЦПФР.
Схвалення Білої книги відкриває шлях до модернізації пенсійної системи України, що забезпечить:
  • надійність та стабільність роботи накопичувальних пенсійних фондів;
  • захист накопичень учасників завдяки новій системі інфраструктури та стандартам корпоративного управління;
  • залучення соціально-відповідального бізнесу до системи добровільного пенсійного забезпечення.
Надалі Комісія планує провести низку публічних консультацій з представниками ринку, експертами та міжнародними партнерами. Результатом чого стане підготовка законодавчих ініціатив для реалізації ключових положень Білої книги.
Також важливим аспектом є проведення освітніх заходів для громадян з метою популяризації накопичувального пенсійного забезпечення.
За матеріалами:
Finance.ua
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