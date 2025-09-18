0 800 307 555
Україні треба $45,5 млрд допомоги для покриття дефіциту бюджету

Казна та Політика
29
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила який дефіцит бюджету України планується покрити за рахунок міжнародної підтримки від партнерів.
«Коли ми говоримо про 60 млрд дол., які надходять через державний бюджет — поки що ми можемо покривати кошти з власних ресурсів», — сказала Підласа.
За її словами, в дефіцит державного бюджету потрапляють всі невійськові видатки, зокрема освіта, медицина, соціальні виплати та заробітні плати держслужбовців, видатки на відновлення знищенного майна через війну.
«І ось цей дефіцит можна покривати кількома шляхами — це або внутрішні запозичення, або зовнішні запозичення, зокрема кредити від міжнародних партнерів, також це можуть бути гранти (безповоротна міжнародна допомога), і за методологією бюджетною дефіцит може покриватися приватизацією», — зазначила Підласа.
Вона відзначила, що Україна має певні успіхи у приватизації у надходженнях до бюджету, але вони не співставні з сумою потреби.
«Тому основне джерело покриття дефіциту бюджету на яке ми спираємось — це міжнародна допомога. Наразі потреба в міжнародному фінансуванні на наступний рік складає 45,5 млрд дол.», — підкреслила Підласа.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що вартість одного року для України в умовах повномасштабної війни з росією — 120 мільярдів доларів. 60 млрд доларів дає український бюджет і ще 60 млрд потрібно знайти на наступний рік.
«Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну. Але в будь-якому разі „план А“ — це завершити війну. „План Б“ — 120 мільярдів. І це великий виклик», — наголосив Зеленський.
Гроші
