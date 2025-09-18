Єдина система соціальної сфери: головні зміни Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Єдина система соціальної сфери: головні зміни

Верховна Рада ухвалила закон про єдину систему соціальної сфери, яка об’єднає всі електронні реєстри та бази даних соцзахисту.

Про це повідомляється в трансляції засідання Ради на Youtube, пише РБК-Україна.

об'єднання всіх електронних ресурсів соцсфери — реєстрів, баз даних і сервісів соціального захисту — в інтегроване довідково-інформаційне середовище. Проєкт № 11377 передбачає

Серед головних змін:

об’єднання понад 30 існуючих реєстрів і баз даних;

усунення дублювання виплат та помилок у даних, що часто спричиняють перевірки чи затримки;

створення «соціальної історії» кожної особи, яка відображає всі отримані форми підтримки;

автоматизація процесів для підвищення ефективності.

Система буде обов’язковою для використання органами місцевого самоврядування та державної влади при наданні соціальних послуг. Закон також встановлює правові та організаційні засади функціонування Єдиної системи, включаючи створення Єдиного соціального реєстру.

Що це дає

Завдяки новій системі органи соцзахисту зможуть централізовано зберігати і обліковувати електронні дані про отримувачів всіх видів державної підтримки. Це дозволить зменшити витрати, скоротити час на обробку документів і підвищити якість обслуговування громадян.

Як було

Раніше різні реєстри та програмні комплекси, що функціонують понад 20 років, створювали складнощі для надання соціальної допомоги та були морально і технічно застарілими.

Закон дозволяє поступово інтегрувати всі ці ресурси в єдину систему та забезпечити їхню сучасну роботу відповідно до стандартів ЄС.

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які посилюють соціальний захист внутрішньо переміщених осіб.

ВПО після евакуації зможуть отримати додатковий медичний догляд у межах експериментального проєкту з оплати довготривалого медсестринського догляду.

Для переселенців із категорії маломобільних громадян запроваджують нову соціальну послугу проживання. Вона передбачає не лише надання ліжко-місця, а й допомогу у веденні господарства та самообслуговуванні. Фінансування цієї послуги здійснюватиметься за рахунок співфінансування з державного бюджету та місцевих громад, з яких евакуйовано людей.

