PlayCity розпочало видачу ліцензій: бюджет поповниться на 50 млн гривень

Казна та Політика
17
PlayCity розпочало видавати ліцензії — це допоможе додатково поповнити бюджет держави на 50 мільйонів гривень.
Кабмін раніше вніс зміни до ліцензійних умов у сфері азартних ігор, тому агентство розпочинає видачу ліцензій.
Перші запити на видачу ліцензій отримали у таких трьох напрямах:
  • для онлайн-казино;
  • для B2B-виробників софту;
  • для грального обладнання.
«Наша мета — сформувати прозорий, цивілізований ринок азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників. Він має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни», — йдеться у повідомленні.
Заявки на ліцензування компанії можуть надсилати на info@playcity.gov.ua

Довідка Finance.ua:

  • від червня 2025 року в Україні працює новий державний регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті». Його мета — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим;
  • ПлейСіті створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу;
  • як повідомлялося, щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Детінізація сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на посилення обороноздатності країни.
