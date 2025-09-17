PlayCity розпочало видачу ліцензій: бюджет поповниться на 50 млн гривень
PlayCity розпочало видавати ліцензії — це допоможе додатково поповнити бюджет держави на 50 мільйонів гривень.
Кабмін раніше вніс зміни до ліцензійних умов у сфері азартних ігор, тому агентство розпочинає видачу ліцензій.
Перші запити на видачу ліцензій отримали у таких трьох напрямах:
- для онлайн-казино;
- для B2B-виробників софту;
- для грального обладнання.
«Наша мета — сформувати прозорий, цивілізований ринок азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників. Він має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни», — йдеться у повідомленні.
Заявки на ліцензування компанії можуть надсилати на info@playcity.gov.ua
Довідка Finance.ua:
- від червня 2025 року в Україні працює новий державний регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті». Його мета — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим;
- ПлейСіті створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу;
- як повідомлялося, щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Детінізація сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на посилення обороноздатності країни.
