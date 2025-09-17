0 800 307 555
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією

Казна та Політика
9
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.
Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.
«Юридичне ухвалення угоди дасть Україні гарантовані рамки взаємної підтримки на багато років вперед, що має посилити обороноздатність, сприяти технологічному розвитку та економічній стабільності», — сказано в повідомленні.
Законопроєкт № 0332 закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Що передбачає угода

Угода передбачає суттєве посилення військової підтримки: Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше £3,6 мільярда до фінансового року 2030/31 та після — за потреби.
Це включає:
  • навчання українських військових;
  • підтримку пілотів;
  • постачання військової авіації;
  • розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, дронах, артилерії;
  • залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force.
Крім того, угода містить зобов’язання щодо співпраці у енергетиці, зокрема в галузі «зеленої» енергетики та критичних мінералів, між країнами — в технологічному розвитку, наукових дослідженнях, агротехнологіях, дронобудуванні, а також у культурній, освітній та гуманітарній сферах.
Також документ передбачає чіткі механізми консультацій між сторонами у випадку загрози або агресії та підходів до морської безпеки.
Нагадаємо, 16 січня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв’язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України — гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до агресії, якої зазнала від росії — і зобов’язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems