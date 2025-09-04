Британія спрямувала понад 1 млрд фунтів заморожених російських активів на допомогу Україні

0 800 307 555
Казна та Політика
7
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва 3 вересня повідомив, що понад 1 мільярд фунтів військової допомоги для України було профінансовано за рахунок заморожених російських активів.
Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.
За ці кошти Лондон передав Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів, ракети для систем протиповітряної оборони, запасні частини, а також уклав нові контракти на ремонт і обслуговування техніки та транспорту.
За останні 50 днів Британія поставила:
  • 4,7 млн набоїв для стрілецької зброї;
  • 60 тис. артилерійських снарядів, ракет і реактивних боєприпасів;
  • понад 2500 дронів;
  • більше 200 систем радіоелектронної боротьби;
  • 100 одиниць легкої зброї;
  • 30 транспортних засобів;
  • обладнання для боротьби з дронами та посилення ППО.

🚗 Страховка на машину до Великої Британії

У британському уряді наголосили, що безпека Великої Британії починається з підтримки України. Лише у 2025 році Лондон вже витратив 4,5 млрд фунтів на військову допомогу Києву.
Крім того, через Фонд прискорення надзвичайних доходів Україна отримала позику у 2,26 млрд фунтів, яка також погашається коштом заморожених російських активів.
Нагадаємо, Велика Британія подовжила дію програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, заявила раніше міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер. За її словами, уряд прагне й надалі забезпечувати українцям, які отримали захист у країні, можливість жити у безпечних і легальних умовах.
Британія внесла до санкційного списку фінансову мережу з Киргизстану, яку росія використовувала для обходу попередніх економічних обмежень. Як пояснюють у Лондоні, через посилення санкцій росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют.
За матеріалами:
Finance.ua
