Велика Британія продовжила програму для українців ще на два роки — Finance.ua

Велика Британія продовжила програму для українців ще на два роки Сьогодні 13:24 — Особисті фінанси

Велика Британія продовжила програму для українців ще на два роки

Велика Британія подовжила дію програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер, повідомляється на сайті уряду країни.

За її словами, уряд прагне й надалі забезпечувати українцям, які отримали захист у країні, можливість жити у безпечних і легальних умовах.

«Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну», — заявила Купер.

Окрім цього, Велика Британія підтвердила готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу. Зокрема, йдеться про організацію лікування для дітей, які отримали важкі поранення в секторі Гази, а також про навчальні програми для нової групи студентів-біженців у британських університетах.

Нагадаємо, у травні цього року уряд Великої Британії оголосив про зміни в імміграційній політиці, які мають на меті знизити рівень чистої міграції. Ключові нововведення передбачають підвищення мовних вимог для мігрантів, ускладнення процедури отримання постійного проживання та обмеження для іноземного найму в секторі догляду.

Згідно з новими правилами, автоматичне право на поселення чи громадянство після п’яти років проживання у Великій Британії буде скасовано. Мігранти зможуть претендувати на постійне проживання лише після 10 років перебування в країні — і лише за умови «реального та тривалого внеску в економіку й суспільство».

Довідка Finance.ua:

Ukraine Permission Extension Scheme — це програма, яка дозволяє українцям, що перебувають у Великій Британії за однією з українських візових схем, продовжити дозвіл на проживання ще на 18 місяців, зберігаючи право на роботу, доступ до соціальних виплат, на медичне обслуговування і освіту;

подача безоплатна і дає ті самі права, що й вихідні статуси: роботу, оренду житла, доступ до допомоги та освіти;

заяву подають онлайн за 28 днів до закінчення поточного дозволу. За підсумками статус оновлюють в eVisa, а біометрію можуть запитувати додатково.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.