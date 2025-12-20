Хто у Києві отримує найвищі зарплати
За підсумками жовтня середня зарплата у столиці становила 40 738 грн, що на 627 грн (або на 1,5%) більше, порівняно з вереснем. Для порівняння, середня зарплата по Україні за той самий період склала 26 913 грн (на 290 грн більше, ніж у вересні (+1,1%).
Про це повідомили у головному управлінні статистики у місті Києві.
Хто у столиці отримує найвищі зарплати
Найбільші доходи у Києві отримують фахівці сфери інформації та телекомунікацій — 76 908 грн (в середньому по Україні — 65 047 грн).
На другій сходинці знаходиться добувна промисловість та розроблення кар’єрів із середньою зарплатою 68 510 грн (по Україні — 33 597 грн).
До трійки найбільш оплачуваних також увійшла фінансова та страхова діяльність, де в середньому заробляють 60 980 грн (по країні — 53 971 грн).
Вищу за середню зарплату отримують працівники у таких галузях:
- державне управління й оборона — 49 274 грн;
- надання інших видів послуг — 48 030 грн;
- постачання електроенергії, газу та пари — 47 746 грн;
- переробна промисловість — 46 870 грн;
- промисловість — 46 750 грн;
- професійна, наукова та технічна діяльність — 42 567 грн.
Натомість найнижчі зарплати у Києві отримують освітяни — 22 513 грн. Варто зазначити, що сфера освіти є найменш оплачуваною загалом в Україні — середня зарплата становить 16 984 грн.
До сфер із низькими зарплатами також належать:
- будівництво — 22 947 грн;
- тимчасове розміщення й організація харчування — 23 128 грн;
- водопостачання, каналізації і поводження з відходами — 25 302 грн;
- охорона здоров’я — 25 974 грн.
До цього Finance.ua зазначав, що за останні чотири роки український ринок праці зазнав значних змін. У низці професій зарплати зросли на понад 200%, а деякі спеціальності майже вчетверо підвищили доходи.
Найбільше зросли зарплати різноробочих — на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року. Малярі на другому місці — 47 тис. грн, що на 215% більше, ніж чотири роки тому.
Поділитися новиною
Також за темою
Хто у Києві отримує найвищі зарплати
Як не повторити фінансові помилки року
5 приладів, які завжди слід відключати від мережі перед виходом з дому
Мін’юст готує масштабне оновлення сервісу «єМалятко»
Кутя здорожчала на 37%: скільки буде коштувати різдвяний стіл (інфографіка)
Авто з США: вся правда про «битки», каско та економію