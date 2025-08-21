Британія наклала санкції на киргизькі фінансові установи за допомогу рф — Finance.ua

Британія наклала санкції на киргизькі фінансові установи за допомогу рф Сьогодні 10:44 — Світ

Британія наклала санкції на киргизькі фінансові установи за допомогу рф

Велика Британія внесла до санкційного списку фінансову мережу з Киргизстану, яку росія використовувала для обходу попередніх економічних обмежень.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення британського уряду.

Як пояснюють у Лондоні, через посилення санкцій росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют.

У звʼязку з цим Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також криптовалютні біржи Grinex і Meer, через які за чотири місяці були переказані 9,3 млрд доларів.

У британському уряді нагадали, що вже запровадили санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб, які сприяли чи сприяють повномасштабній агресії росії проти України.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз готують нові санкції проти росії на випадок, якщо глава кремля володимир путін відмовиться брати участь у тристоронніх переговорах із президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

У липні уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росії за використання хімічної зброї в Україні в порушення Конвенції про хімічну зброю. Загалом до списку обмежувальних заходів увійшли дві фізичні особи — начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії Олексій Ртищев і його заступник Андрій Марченко. Вони командують військами, які були причетні до застосування хімічної зброї в Україні.

