Британія наклала санкції на киргизькі фінансові установи за допомогу рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія наклала санкції на киргизькі фінансові установи за допомогу рф

Світ
20
Британія наклала санкції на киргизькі фінансові установи за допомогу рф
Британія наклала санкції на киргизькі фінансові установи за допомогу рф
Велика Британія внесла до санкційного списку фінансову мережу з Киргизстану, яку росія використовувала для обходу попередніх економічних обмежень.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення британського уряду.
Як пояснюють у Лондоні, через посилення санкцій росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют.
У звʼязку з цим Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також криптовалютні біржи Grinex і Meer, через які за чотири місяці були переказані 9,3 млрд доларів.
Читайте також
У британському уряді нагадали, що вже запровадили санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб, які сприяли чи сприяють повномасштабній агресії росії проти України.
Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз готують нові санкції проти росії на випадок, якщо глава кремля володимир путін відмовиться брати участь у тристоронніх переговорах із президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
У липні уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росії за використання хімічної зброї в Україні в порушення Конвенції про хімічну зброю. Загалом до списку обмежувальних заходів увійшли дві фізичні особи — начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії Олексій Ртищев і його заступник Андрій Марченко. Вони командують військами, які були причетні до застосування хімічної зброї в Україні.
За матеріалами:
Європейська правда
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems