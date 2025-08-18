Зеленський ввів у дію санкції проти компаній, що розробляють дрони з ШІ для росії — Finance.ua
Зеленський ввів у дію санкції проти компаній, що розробляють дрони з ШІ для росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 599/2025, яким увів у дію рішення РНБО від 16 серпня щодо запровадження санкцій проти 39 фізичних осіб і 55 компаній, пов’язаних із безпілотними технологіями з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Санкції стосуються 43 російських, 10 китайських і двох білоруських компаній.
Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що росія активно інвестує у дрони з елементами ШІ, які стають більш автономними, точними та стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.
«росія активно розвиває безпілотні технології з використанням штучного інтелекту, і цей процес потрібно сприймати максимально серйозно. ШІ у дронах підвищує їхню автономність, точність і стійкість до засобів РЕБ, дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора. Для створення таких дронів критично важливими є сучасна електронна компонентна база та значні обчислювальні ресурси. Саме на компаніях, які забезпечують ці можливості, зосереджено увагу в цьому санкційному пакеті», — зазначив він.
До санкційного списку потрапили:
  • «Прогматік» — виробник БпЛА «Мікроб 10», малогабаритного FPV-дрона-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі ШІ;
  • «Розумні птахи» — виробник БпЛА «Сорока», FPV-дрона-камікадзе з бойовим навантаженням до 3,5 кг. Він оснащений оптичною системою утримання цілі та здатний автоматично долати зони радіотіні й перешкоди РЕБ;
  • «Альтегріті» — компанія з орбіти «Уніматіки», вже під санкціями США, постачальник ЧПУ-верстатів та іншого обладнання для російського ВПК;
  • «Науково-виробниче об’єднання «Кіловат» — підприємство, що спеціалізується на розробці та виробництві засобів захисту та протидії БпЛА. Компанія є єдиним офіційним розробником та виробником станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Капюшон»;
  • китайські компанії Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shaanxi Silk Road Kunpeng Technology, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry — постачальники ключових компонентів для «Шахедів» та інших БпЛА: навігаційних приймачів, двигунів, маршрутизаторів, камер, мікросхем, транзисторів, резисторів та резонаторів;
  • Центр технологій штучного інтелекту «Нейролаб» — розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, які забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів (камери, радари тощо). Для цього залучаються значні обчислювальні ресурси, які надають учасники АНО «ЦТШІ Нейролаб»;
  • Центр безпілотних систем та технологій (ЦБСТ) — російська організація, створена для впровадження інновацій у сфері безпілотних систем і технологій.
«Санкції проти цих компаній та організацій мають стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ», — зазначив Власюк.
Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій і транзиту, заборону участі у держзакупівлях і приватизації, припинення угод у сфері безпеки й оборони, обмеження доступу до технологій та інтелектуальної власності.
Обмеження встановлені на 10 років або безстроково.
Нагадаємо, американський президент заявив, що зустріч на Алясці з російським диктатором володимиром путіним пройшла «дуже добре», тому поки Трамп відкладає введення додаткових санкцій чи інших «суворих заходів» для росії.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
