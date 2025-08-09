Зеленський запровадив санкції проти «Росатому» та енергетичних структур рф — Finance.ua
Зеленський запровадив санкції проти «Росатому» та енергетичних структур рф

Президент Володимир Зеленський запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією «Росатом» та енергетичними компаніями росії.
Про це свідчать укази президента Зеленського № 594/2025, № 595/2025.
Пакет охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми росії, участі у захопленні Чорнобильської АЕС.
Крім того, ще одним указом Зеленський синхронізував санкції з західними партнерами. Вони охоплюють два головні сектори — енергетику та військово-промисловий комплекс росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.
Йдеться про заходи, що охоплюють енергетичний сектор та військово-промисловий комплекс рф, а також мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.
До санкційного списку увійшли також дочірні компанії «Газпромнафти» у росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС, компанії «тіньового флоту», постачальники обладнання для російського ВПК, фінансові та логістичні посередники.
Payment systems