Зеленський запровадив санкції проти «Росатому» та енергетичних структур рф — Finance.ua

Зеленський запровадив санкції проти «Росатому» та енергетичних структур рф Сьогодні 12:10

Зеленський запровадив санкції проти «Росатому» та енергетичних структур рф

Президент Володимир Зеленський запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією «Росатом» та енергетичними компаніями росії.

Пакет охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми росії, участі у захопленні Чорнобильської АЕС.

Крім того, ще одним указом Зеленський синхронізував санкції з західними партнерами. Вони охоплюють два головні сектори — енергетику та військово-промисловий комплекс росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

Йдеться про заходи, що охоплюють енергетичний сектор та військово-промисловий комплекс рф, а також мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

До санкційного списку увійшли також дочірні компанії «Газпромнафти» у росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС, компанії «тіньового флоту», постачальники обладнання для російського ВПК, фінансові та логістичні посередники.

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.