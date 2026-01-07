Кабмін заборонив відключення медустанов від електропостачання Сьогодні 19:32 — Енергетика

Кабмін заборонив відключення медустанов від електропостачання

Уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду. Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у Львові.

Свириденко наголосила: «Здоров'я і життя людей — це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків».

Ситуація у Львові

Сьогодні у Львові без електропостачання залишилися частина лікарень і весь комунальний електротранспорт. Причиною стали зміни уряду в підході до визначення критичності підприємств.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив , що не розуміє, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень.

«Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!», — обурився міський голова і згодом повідомив, провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

«Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення „збалансувати“ електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють», — наголосив Садовий.

Нове рішення уряду

В Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

