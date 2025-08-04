Зеленський ввів у дію санкції проти російського «тіньового флоту» — Finance.ua
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Зеленський ввів у дію санкції проти російського «тіньового флоту»

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Зеленський ввів у дію санкції проти російського «тіньового флоту»
Зеленський ввів у дію санкції проти російського «тіньового флоту»
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо капітанів суден, які належать до так званого російського «тіньового флоту».
Про це свідчить указ № 578/2025, оприлюднений на сайті президента.
Як свідчить документ, санкції введено проти 94 фізичних осіб. Це громадяни росії, Китаю, Грузії, Індії, М’янми, Бангладеш, Ірану та Пакистану. Крім того, обмеження наклали на 5 юридичних осіб, зареєстрованих у росії.
Відповідно до указу, застосовуються такі обмеження:
  • позбавлення державних нагород;
  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • запобігання виведенню капіталів;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.
«Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування», — зазначено у документі.
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У своєму щоденному відеозверненні президент закликав партнерів запровадити аналогічні санкції.
«Провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже застосований. Санкції проти капітанів російського тіньового флоту, і будемо синхронізовувати все це — всі ці пакети — з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції: необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями», — заявив Зеленський.
Нагадаємо, 18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф. Під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту росіян, обмежено доступ російських банків до фінансування.
Раніше Зеленський підписав закон щодо застосування санкцій до суден, які транспортують, зокрема, російську нафту та нафтопродукти. Закон передбачає накладення санкцій на морські та повітряні судна, які транспортують нафту й нафтопродукти, перевозять зброю та військових.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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