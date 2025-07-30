Зеленський підписав закон щодо застосування санкцій до «тіньового» флоту — Finance.ua

Зеленський підписав закон щодо застосування санкцій до «тіньового» флоту
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо застосування санкцій до суден, які транспортують, зокрема, російську нафту та нафтопродукти.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Верховної Ради.
Закон, підписаний Зеленським, передбачає накладення санкцій на морські та повітряні судна, які транспортують нафту й нафтопродукти, перевозять зброю та військових.
За даними ВР, документ вносить зміни до Закону України «Про санкції» щодо застосування санкцій до суден і повітряних суден, діяльність яких створює реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
Службі безпеки України та розвідці поставлено завдання встановлювати факти використання таких суден. Окрім того, до Державного реєстру санкцій має вноситися інформація щодо всіх суб’єктів, а також суден й повітряних суден, щодо яких застосовано санкції.
Нагадаємо, 18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф. Офіційно його мають ухвалити на засіданні Ради ЄС із загальних справ. Під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту росіян, обмежено доступ російських банків до фінансування.
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