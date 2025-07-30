У росії заявили про «імунітет» до міжнародних санкцій — Finance.ua
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У росії заявили про «імунітет» до міжнародних санкцій

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У росії заявили про «імунітет» до міжнародних санкцій
У росії заявили про «імунітет» до міжнародних санкцій
Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що росія нібито вже адаптувалася до міжнародних санкцій і готова до подальших обмежень з боку Заходу.
Про це пише ua.news.
«Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій. Наша економіка функціонує під постійним тиском. Звичайно, певний імунітет у нас уже вироблений», — сказав Пєсков.
Також він згадав про заяви президента США Дональда Трампа (ймовірно, мається на увазі його передвиборча риторика) та інших міжнародних політиків щодо санкційної політики.
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Коментар прозвучав на тлі нових обговорень посилення санкцій, зокрема у зв’язку з військовою агресією росії проти України та використанням тіньових економічних схем.
Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що Дональд Трамп заявив, що США почнуть запроваджувати мита та інші заходи проти росії через 10 днів, якщо кремль не покаже прогресу в припиненні своєї війни проти України. Видання зазначило, що президент США, який раніше говорив про хороші стосунки з путіним, дедалі більше розчаровується в ньому.
Глава Білого дому заявив, що його не турбує потенційний вплив російських санкцій на нафтовий ринок або ціни, і пообіцяв збільшити видобуток нафти всередині країни, щоб компенсувати будь-які наслідки.
За матеріалами:
ua.news
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