ЄС готує найжорсткіші санкції проти росії з 2022 року — Finance.ua

ЄС готує найжорсткіші санкції проти росії з 2022 року Сьогодні 11:34

ЄС готує найжорсткіші санкції проти росії з 2022 року

Європейський Союз готує у координації з американськими сенаторами новий пакет санкцій проти росії, який може стати найжорсткішим за весь час повномасштабної війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в коментарі французькому телеканалу, передає УП.

Барро зазначив, що після пропозиції президента США Дональда Трампа щодо 30-денного припинення вогню, яку Україна підтримала, кількість російських ударів по українських містах зросла в п’ять разів.

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«Це не може тривати далі, це має припинитися. Щоб цього досягти, у координації з американськими сенаторами Європа готується запровадити на основі французьких пропозицій найсуворіші санкції, які ми вводили за останні три роки. Вони безпосередньо виснажать ресурси, які дозволяють володимиру путіну продовжувати свою війну», — заявив міністр.

Новий санкційний пакет стосуватиметься не лише експорту нафти та енергетичних доходів рф, а й фінансових структур як у росії, так і за її межами. Мова йде про фізичних і юридичних осіб, які допомагають кремлю обходити вже чинні санкції.

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Барро наголосив, що саме через це путін досі зберігає ресурси для ведення війни, незважаючи на тиск з боку міжнародної спільноти.

Міністр також заявив, що російські війська не мають успіхів на фронті й натомість обстрілюють житлові райони за допомогою дронів і ракет, що призводить до численних жертв серед цивільного населення.

Українська правда За матеріалами:

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