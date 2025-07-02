Україна вже синхронізувала свої санкції з шістьма пакетами ЄС — Finance.ua

Україна вже синхронізувала свої санкції з шістьма пакетами ЄС Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Україна вже синхронізувала свої санкції з шістьма пакетами ЄС

Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС, і продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами.

Про це повідомляється на сайті президента України.

«Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загалом під санкції в Україні потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних.

«Таким чином Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС. Також синхронізовано рішення, яке стосується осіб, причетних до порушення прав людини в білорусі, та рішення, ухвалені Євросоюзом у 2011 та 2020−2025 роках щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ісламській Республіці Іран, і військової підтримки росії у війні проти України», — відзначили в ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ № 422/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкційного тиску на росію, які вже запровадили партнери України.

Укрінформ За матеріалами:

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