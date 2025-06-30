Україна остаточно синхронізувала санкції з ЄС проти рф та Ірану — Finance.ua

Україна остаточно синхронізувала санкції з ЄС проти рф та Ірану Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Україна остаточно синхронізувала санкції з ЄС проти рф та Ірану

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю синхронізувала свої санкції з 13-м і 14-м пакетами обмежень Євросоюзу проти росії, а також долучилася до всіх чинних санкцій ЄС проти Ірану.

У своєму вечірньому зверненні він повідомив, що українські інституції вже розпочали виконання рішень РНБО про синхронізацію українських санкцій із європейськими.

«Повністю синхронізовані 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС — це тепер будуть на сто відсотків також санкції України. Сьогодні я затвердив це», — сказав президент.

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Крім санкцій проти росії, Зеленський також підтвердив повну синхронізацію з обмеженнями ЄС щодо Ірану.

«Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а й внутрішніх репресій в Ірані. Це один із найбільш жорстоких режимів у світі — не дивно, що путін знайшов із ним спільну мову», — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що санкційний тиск має бути одним із ключових пріоритетів України. За його словами, такі обмеження реально стримують стратегічні можливості росії й повинні з кожним днем усе більше обмежувати її здатність вести війну.

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«Зараз санкції повинні бути одним із ключових пріоритетів — санкції світу проти росії. Очікую від усіх інституцій швидких дій. Готуємо нові спільні рішення з партнерами», — додав Зеленський.

Про те, що Україна планує синхронізувати санкції з Євросоюзом Зеленський заявляв раніше. За його словами, санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України.

27 червня Зеленський підписав указ № 422/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкційного тиску на росію, які вже запровадили партнери України. Згідно з указом, санкції партнерів мають бути подані на розгляд РНБО не пізніше ніж через 15 днів після того, як вони набрали чинності.

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