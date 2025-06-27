Зеленський запровадив нові санкції проти російських компаній, причетних до ВПК рф — Finance.ua
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Зеленський запровадив нові санкції проти російських компаній, причетних до ВПК рф

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Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти людей і компаній, причетних до російського військово-промислового комплексу (ВПК).
Про це йдеться в указі глави держави № 423/2025.
До нового списку санкції потрапили 52 громадянина рф та 34 російські компанії, які причетні до ВПК росії.
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Зокрема, до переліку потрапили підприємства та їхні керівники, які постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва БпЛА Shahed, а також постачальники верстатів, електронної техніки та іншого обладнання для підприємств ВПК росії.
Своїм указом Зеленський також доручив Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних заходів.
За матеріалами:
hromadske
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