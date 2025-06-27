Зеленський підписав указ про синхронізацію санкцій проти рф з міжнародними партнерами — Finance.ua

Зеленський підписав указ про синхронізацію санкцій проти рф з міжнародними партнерами Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Зеленський підписав указ про синхронізацію санкцій проти рф з міжнародними партнерами

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 422/2025 , яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкційного тиску на росію, які вже запровадили партнери України.

Як зазначили в РНБО, рішення ухвалили, щоб посилити наслідки санкцій проти росії та обмежити її військово-промисловий потенціал.

Згідно з указом, санкції партнерів мають бути подані на розгляд РНБО не пізніше ніж через 15 днів після того, як вони набрали чинності.

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Для виконання рішення:

Кабінет міністрів, СБУ та НБУ мають забезпечити повну імплементацію міжнародних санкцій в українському правовому полі;

Кабінет міністрів, СБУ, Служба зовнішньої розвідки та Офіс Генпрокурора повинні координувати дії для синхронізації санкцій з ЄС, США та іншими державами.

Про те, що Україна планує синхронізувати санкції з Євросоюзом Зеленський заявляв раніше. За його словами, санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України.

Нагадаємо, що країни Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо ухвалення 18-го пакета санкцій проти росії, проте домовилися продовжити чинні економічні санкції ще на шість місяців.

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