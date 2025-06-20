Україна запровадила санкції проти виробників російських дронів — Finance.ua

Україна запровадила санкції проти виробників російських дронів Сьогодні 15:18

Україна запровадила санкції проти виробників російських дронів

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 415/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції стосуються осіб і компаній, причетних до виробництва безпілотників у росії та схем обходу міжнародних обмежень.

Хто потрапив під санкції

До списку увійшли 56 фізичних і 55 юридичних осіб. Усі вони пов’язані з виробництвом російських БПЛА, зокрема «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» і FPV-дронів.

Також під санкції потрапили постачальники компанії «Алабуга Машинері», контрагенти акціонерного товариства «Кронштадт» (виробник дронів «Бандероль»), а також ті, хто бере участь у схемах ввезення товарів подвійного призначення в обхід санкцій.

Які обмеження передбачено

Санкції передбачають:

блокування активів;

зупинення виконання фінансових і економічних зобов’язань,;

заборону на торговельні операції;

позбавлення державних нагород;

обмеження на придбання земельних ділянок в Україні.

Нагадаємо, у травні Зеленський ввів у дію санкції , які стосуються трьох українців, чотирьох росіян, а також компаній, пов’язаних із онлайн-казино Pin-Up. Санкції були введені проти Олександра Богуслаєва — сина В’ячеслава Богуслаєва, якому раніше було підконтрольне стратегічне підприємство «Мотор Січ».

Україна синхронізує санкції з Євросоюзом. В Офісі президента відбулася нарада з питань санкційної політики. За її результатами ухвалено рішення про повну синхронізацію українських санкцій із заходами, які запроваджують міжнародні партнери.

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