Трамп відкладає введення санкцій проти рф — Finance.ua
укр
Казна та Політика
Американський президент заявив, що зустріч на Алясці з російським диктатором володимиром путіним пройшла «дуже добре», тому поки Трамп відкладає введення додаткових санкцій чи інших «суворих заходів» для росії.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Подробиці

У президента США запитали, чи розглядає він якісь заходи проти рф, зокрема введення вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту, адже вони з путіним так і не досягли угоди щодо припинення вогню в Україні.
Трамп зазначив, що може повернутися до цього питання «через два-три тижні», але наразі вважає, що потреби у санкціях немає.
«З огляду на те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два-три тижні, але зараз нам не потрібно про це думати. Я думаю, що зустріч пройшла дуже добре», — додав американський президент.

Що передувало

Як пише Reuters, раніше президент США погрожував ввести суворі санкції проти рф, щоб змусити путіна припинити війну проти України.
Але Трамп відмовився від цього після того, як президент рф погодився на особисту зустріч на Алясці.
Також перед самітом Трамп заявляв, що путін зіштовхнеться із серйозними економічними наслідками, якщо він не буде зацікавлений у закінченні війни в Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Також за темою
Також за темою
Розраховуйте на
multi app
