Європейські фондові ринки піднялися до п’ятимісячного максимуму перед зустріччю Трампа і путіна — Finance.ua

Європейські фондові ринки піднялися до п’ятимісячного максимуму перед зустріччю Трампа і путіна

У п’ятницю, 15 серпня, європейські фондові ринки досягли найвищих рівнів майже за п’ять місяців.

Зростання підтримав позитивний сезон корпоративної звітності та інтерес інвесторів до майбутньої зустрічі Дональда Трампа і володимира путіна на Алясці.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 піднявся на 0,3% завдяки зростанню акцій гірничодобувних компаній та хімічного сектору, демонструючи другий тиждень поспіль позитивну динаміку.

Більшість провідних бірж також торгувалася у плюсі:

британський FTSE 100 досяг рекордних позначок;

німецький DAX — місячного максимуму;

італійський FTSE MIB піднявся до рівнів, яких не було з 2007 року.

Інвестори стежать за переговорами лідерів США та росії, де обговорюватимуть можливе припинення вогню в Україні та ядерну угоду.

За словами стратега з акцій Metzler Capital Markets Уве Хоманна, ринки вже частково врахували у вартості акцій очікування відновлення України, що особливо відображається на банках та компаніях з виробництва будматеріалів.

Світові ринки зростали попри підвищення цін виробників у США, що знизило шанси на суттєве зниження ставок ФРС наступного місяця, а також слабкі економічні дані з Китаю.

Тим часом 54% європейських компаній, які вже відзвітували, перевищили прогнози аналітиків.

Лідери та аутсайдери дня

Найбільше зростання показали гірничодобувні компанії — їхні акції додали 1,4%:

Antofagasta подорожчала на 2% після публікації сильного піврічного звіту;

Anglo American та Glencore — понад 2%;

данський виробник силових кабелів NKT зріс на 7,6% після підвищення річного прогнозу.

Водночас технологічний сектор зазнав тиску. Акції ASML впали на 1,8% після зниження прогнозів американською Applied Materials через слабкий попит у Китаї та тарифну невизначеність. BE Semiconductor та ASMI втратили 2,5% і 1,9% відповідно.

Найгірший результат дня продемонструвала Pandora — мінус 13,2% після падіння продажів на ключових ринках Європи.

