США ввели санкції проти компанії А7 та пов’язаних із нею структур — Finance.ua

США ввели санкції проти компанії А7 та пов'язаних із нею структур

США ввели санкції проти компанії А7 та пов’язаних із нею структур

США внесли до санкційного списку SDN List компанію А7, створену за участю російського банку ПСБ та спеціалізовану на розрахунках для зовнішньоекономічної діяльності.

Про це повідомив OFAC (Office of Foreign Assets Control — підрозділ Міністерства фінансів США, відповідальний за виконання санкцій), передає «Інтерфакс-Україна».

Під обмеження також потрапили:

ТОВ «А7 Агент» і ТОВ «А71»;

криптовалютна біржа Grinex;

платформи Exved та INDEFI Smartbank;

компанія Garantex Europe (естонська юридична особа криптобіржі Garantex);

компанія Old Vector (Бішкек).

За даними Мінфіну США, біржа Grinex була створена співробітниками російської Garantex, яка перебуває у санкційному списку з 2022 року. Grinex використовувала схему за участю Old Vector, компанії А7 та пов’язаних з нею структур для обходу обмежень.

До SDN List також внесли співзасновника Garantex Сергія Менделєєва, який, за даними OFAC, контролює платформи Exved та INDEFI Smartbank.

Раніше міністерство юстиції США повідомляло, що 6 березня правоохоронні органи країни разом з Німеччиною і Фінляндією зруйнували онлайн-інфраструктуру Garantex, оскільки вона підозрюється в порушенні санкцій і відмиванні злочинних доходів.

Частка ПСБ в А7 становить 49%. Раніше повідомлялося, що партнером ПСБ в цьому проекті виступає бізнесмен Ілан Шор (він є гендиректором операційної «дочки» А7 — компанії «А7 Агент»). У липні компанія збільшила статутний капітал з 10 млн рублів до 12,7 млрд рублів.

А7 була створена восени минулого року. Компанія пропонує послуги російським експортерам та імпортерам з проведення розрахунків із закордонними партнерами. У травні А7 була включена до санкційного списку Великої Британії, а в липні підпала під санкції Євросоюзу.

