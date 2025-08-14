США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, які потрібні для підготовки зустрічі на Алясці — Finance.ua
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, які потрібні для підготовки зустрічі на Алясці

США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, які потрібні для підготовки зустрічі на Алясці.
Про це йдеться в релізі Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.
Ліцензія тимчасово дозволяє деякі заборонені санкціями проти росії операції, якщо вони стосуються зустрічей путіна та Трампа на Алясці 15 серпня.
Документ діятиме до 20 серпня і не дозволяє розблоковувати заморожені активи та проводити інші заборонені операції, окрім прямо зазначених у ліцензії.
Нагадаємо, Дональд Трамп зустрінеться з путіним 15 серпня в штаті Аляска. Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із путіним і Зеленським — каже, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником кремля.
Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.
CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник кремля володимир путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.
Сам очільник кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.
