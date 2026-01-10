93% українських компаній вже використовують ШІ — дослідження
Понад 93% українських бізнесів уже застосовують ШІ у своїй діяльності, тоді як лише 1,9% компаній не користуються цією технологією й не планують робити цього надалі.
Про це свідчать результати дослідження Top Lead за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
Серед галузей, що планують і надалі розвивати та впроваджувати штучний інтелект, лідирує гуртова й роздрібна торгівля — 94,1% опитаних компаній у цьому сегменті мають намір продовжувати використання ШІ.
На другій позиції розташувалися бізнеси з реклами, маркетингу та PR, де цей показник становить 86,7%.
Серед опитаних компаній найчастіше ШІ застосовують для аналізу даних і ринку та прогнозування — 75,8%. Найменше нові технології використовують у безпеці та кіберзахисті, де конфіденційність та захист даних є ключовим елементом.
62% бізнесів відзначають, що ШІ дав позитивний вплив на продуктивність та економічні показники, хоча 31,4% опитуваних кажуть, що результат був лише помірним, тоді як про значний ефект повідомили 17,9%.
Щодо мотивів впровадження нових технологій, то 72,5% бізнесів відзначають автоматизацію рутинних завдань. Заразом 71,5% заявляють про підвищення ефективності бізнес-процесів.
