Скільки росія планує витратити на війну у найближчі 10 років (сума) — Finance.ua
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Скільки росія планує витратити на війну у найближчі 10 років (сума)

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Російська Федерація планує витратити на власне переозброєння до 2036 року близько 1,1 трлн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови розвідки України Кирила Буданова.
За його словами, наразі росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з часів розпаду Радянського Союзу.
«Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства рф для готовності до майбутньої масштабної війни», —
сказав Буданов.

Зокрема, у межах військової реформи в рф вже створено два нові військові округи Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.
«росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього Москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК „Вагнер“ та „африканський корпус“, а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу», — каже Буданов.
Також росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.
«Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де „великі“ держави, передусім — рф володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу», — вважає керівник розвідки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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