Майже 96% нових автомобілів у Норвегії в 2025 році були електричними
Згідно з даними Норвезької дорожньої федерації (OFV), завдяки податковим пільгам, 95,9% усіх нових автомобілів, зареєстрованих у Норвегії у 2025 році, були електромобілями, а у грудні цей показник становив навіть майже 98%. За підсумками 2024 року, цей показник становив 88,9%.
Про це повідомляє Reuters.
У OFV додали, що протягом минулого року в Норвегії було зареєстровано рекордні 179 549 нових автомобілів, що на 40% більше, ніж роком раніше.
Найпопулярніші бренди
Зазначається, що Tesla була найпопулярнішим автомобільним брендом у Норвегії п’ятий рік поспіль, займаючи 19,1% ринку. Далі йдуть Volkswagen з 13,3% нових реєстрацій та Volvo Cars з 7,8%.
Автомобілі, вироблені в Китаї, мали 13,7% частки ринку Норвегії у 2025 році, порівняно з 10,4% у попередньому році.
Норвегія, яка почала оподатковувати електромобілі у 2023 році, оголосила в жовтні минулого року, що з 1 січня 2026 року збільшує податок на додану вартість до 5 000 доларів США на кожен автомобіль, що викликало ажіотаж серед покупців та автомобільних компаній, щоб встигнути до кінця 2025 року.
Електрокари домінують у рейтингу найпопулярніших нових авто у грудні
Finance.ua писав, що у грудні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 40% українського ринку нових легковиків. Цього разу в десятці найпопулярніших авто місяця домінують електромобілі — 8 з 10.
ТОП-10 нових легковиків місяця:
- Volkswagen ID. Unyx — 825 од.;
- BYD Leopard 3 — 735 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 641 од.;
- Renault Duster — 582 од.;
- Zeekr 7X — 442 од.;
- Toyota RAV-4 — 408 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 387 од.;
- Zeekr 001 — 363 од.;
- BYD Yuan Up — 308 од.;
- Honda eNP2 — 306 од.
