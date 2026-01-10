Майже 96% нових автомобілів у Норвегії в 2025 році були електричними Сьогодні 22:18 — Технології&Авто

Майже 96% нових автомобілів у Норвегії в 2025 році були електричними

Згідно з даними Норвезької дорожньої федерації (OFV), завдяки податковим пільгам, 95,9% усіх нових автомобілів, зареєстрованих у Норвегії у 2025 році, були електромобілями, а у грудні цей показник становив навіть майже 98%. За підсумками 2024 року, цей показник становив 88,9%.

У OFV додали, що протягом минулого року в Норвегії було зареєстровано рекордні 179 549 нових автомобілів, що на 40% більше, ніж роком раніше.

Найпопулярніші бренди

Зазначається, що Tesla була найпопулярнішим автомобільним брендом у Норвегії п’ятий рік поспіль, займаючи 19,1% ринку. Далі йдуть Volkswagen з 13,3% нових реєстрацій та Volvo Cars з 7,8%.

Автомобілі, вироблені в Китаї, мали 13,7% частки ринку Норвегії у 2025 році, порівняно з 10,4% у попередньому році.

Норвегія, яка почала оподатковувати електромобілі у 2023 році, оголосила в жовтні минулого року, що з 1 січня 2026 року збільшує податок на додану вартість до 5 000 доларів США на кожен автомобіль, що викликало ажіотаж серед покупців та автомобільних компаній, щоб встигнути до кінця 2025 року.

Електрокари домінують у рейтингу найпопулярніших нових авто у грудні

Finance.ua писав , що у грудні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 40% українського ринку нових легковиків. Цього разу в десятці найпопулярніших авто місяця домінують електромобілі — 8 з 10.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

Volkswagen ID. Unyx — 825 од.;

BYD Leopard 3 — 735 од.;

BYD Sea Lion 06 — 641 од.;

Renault Duster — 582 од.;

Zeekr 7X — 442 од.;

Toyota RAV-4 — 408 од.;

BYD Sea Lion 07 — 387 од.;

Zeekr 001 — 363 од.;

BYD Yuan Up — 308 од.;

Honda eNP2 — 306 од.

