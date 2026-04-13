Apple планує випустити три мільйони складаних iPhone до кінця року
Джерела видання The Elec розповіли, як просувається виробництво першого складаного iPhone.
За їхньою інформацією, Apple випустить 3 мільйони пристроїв до кінця року, а екрани для них почнуть робити вже цього фінансового кварталу. Раніше різні аналітики прогнозували, що перші обсяги поставок складаного iPhone становитимуть від 7 до 20 мільйонів.
Плани Apple
Неназваний експерт The Elec зазначив, що Apple діє обережно після низьких продажів шолома Vision Pro. Компанія планує спочатку подивитися на реакцію ринку і потім коригувати масштаби виробництва. За мірками складаних пристроїв 3 мільйони — дуже вражаюча цифра. Samsung, провідний виробник «розкладачок» на ринку, минулого року прогнозувала продати 2,4 мільйона Galaxy Z Fold 7.
Також видання зазначає, що виробництвом екранів майбутнього пристрою займається Samsung Display. Компанії уклали ексклюзивну угоду на 3 роки, яка забороняє використовувати для «розкладачок» iPhone екрани інших компаній.
Переконливих даних про ціну та дату виходу пристрою поки немає. 7 квітня видання Nikkei Asia повідомляло про проблеми з виробництвом складаного iPhone, через які реліз можуть відкласти до наступного року. Втім, того ж дня Марк Гурман із Bloomberg уточнив, що Apple, як і раніше, націлена на реліз у вересні — трохи пізніше за основну лінійку нових iPhone.
Також за темою
Скільки коштує поїздка на різних типах пального (інфографіка)
Як змінювався авторинок у березні 2026 року
Пробіг деяких авто в Україні скоригований на понад 250 тис. км — дослідження
Новий податок на електромобілі: що готують в Україні
Які авто купують у Києві (інфографіка)