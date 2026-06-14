Вибір номерного знака для авто: скільки коштує послуга Сьогодні 16:07 — Технології&Авто

Скільки коштує номерний знак на авто

Під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу українці можуть самостійно обрати номерний знак для свого авто. Послуга доступна для легкових і вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів, мопедів, причепів та напівпричепів. За одним транспортним засобом закріплюється лише один номерний знак.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Скільки коштує вибір номера

Послуга вибору номерного знака є платною. Водії можуть вибрати готовий номер із наявних, або ж придбати платну комбінацію:

вибір бажаної комбінації цифр із доступних номерних знаків коштує 360 грн.

якщо автовласник хоче отримати платну комбінацію, вартість послуги залежатиме від обраного набору цифр та типу транспортного засобу. Ціна може становити від 2,4 тис. грн до 96 тис. грн (без ПДВ).

Окрім готових номерних знаків на металевій плашці, водії можуть обрати лише буквено-цифрову комбінацію (БЦК).

У такому випадку номерний знак закріплюється за транспортним засобом і вноситься до свідоцтва про реєстрацію, однак металевий номерний знак не видається.

Після цього власник може самостійно замовити виготовлення номерних знаків із цією комбінацією у відповідного суб’єкта господарювання.

Як отримати бажану комбінацію

Присвоїти буквено-цифрову комбінацію можна під час реєстрації або перереєстрації автомобіля.

Власник транспортного засобу має право самостійно обрати бажаний варіант із переліку доступних або погодитися на першу запропоновану комбінацію.

За самостійний вибір також необхідно сплатити 360 грн.

Після оформлення комбінація закріплюється за транспортним засобом і відображається у свідоцтві про реєстрацію, а виготовлення самих номерних знаків здійснюється окремо за рахунок власника.

Перелік уповноважених виробників розміщено на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі: Послуги → Номерні знаки. Виготовлення та зберігання, на сторінці: Суб’єкти господарювання, які здійснюють виготовлення номерних знаків.

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