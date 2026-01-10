5 напрямків, де зростуть податки для туристів Сьогодні 21:14 — Світ

5 напрямків, де зростуть податки для туристів

Експерти назвали 5 напрямків, які у 2026 році подорожчають через зростання туристичних податків.

Про це пише Business Insider.

Единбург, що відомий фестивалями

Единбург стане першим містом Шотландії, яке запровадить туристичний податок. Починаючи з 24 липня 2026 року, мандрівники сплачуватимуть додаткові 5% до вартості проживання в готелях за перші п’ять ночей перебування.

Місцева влада запевняє, що кошти підуть на підтримку статусу міста як одного з провідних культурних і історичних центрів світу.

Як зазначається, щороку мільйони туристів приваблюють літні фестивалі — Единбурзький міжнародний фестиваль, Festival Fringe та військове шоу Royal Edinburgh Military Tattoo.

Очікується, що новий збір приноситиме до £50 млн (близько $67 млн) на рік до 2029-го. Гроші планують спрямовувати на розвиток інфраструктури та управління туристичними потоками.

Кіото: ніч у місті храмів стане дорожчою

З 1 березня в японському Кіото підвищують податок на ночівлю в готелях та інших об’єктах розміщення. Ставки залежать від вартості номера за ніч:

Для житла дешевшого за 6 тис. єн (приблизно $38) податок залишиться на рівні 200 єн.

Для номерів у діапазоні 6−20 тис. єн збір зросте вдвічі — до 400 єн.

Найбільше подорожчає розміщення в люксових готелях: для номерів вартістю 50−100 тис. єн податок зросте з 1 тис. до 4 тис. єн, а для номерів дорожчих за 100 тис. єн — одразу до 10 тис. єн.

Міська влада Кіото прогнозує, що оновлений податок приноситиме близько 12,6 млрд єн на рік (приблизно $81 млн).

Барселона: значно подорожчають п’ятизіркові готелі

Наразі туристи, які зупиняються у п’ятизіркових готелях і люксових апартаментах, сплачують регіональний туристичний податок у розмірі 3,50 євро за ніч.

Згідно з оновленими правилами Каталонії, цей збір для дорогого житла планують підвищити до 7 євро. Спочатку зміни мали набути чинності у 2025 році, однак їх відклали щонайменше до квітня 2026-го.

Рішення ухвалюють на тлі зростання настроїв проти туристів в Іспанії: влітку 2024 і 2025 років у Барселоні проходили акції протесту проти масового туризму та зростання вартості життя.

Таїланд: туристичний збір за в’їзд

Таїланд готується запровадити в’їзний туристичний збір. Як пояснюють аналітики, ще у 2023 році уряд схвалив у принципі плату в 300 батів (близько $10) для туристів, які прибувають літаком, і 150 батів — для тих, хто в’їжджає сушею або морем.

Запровадження збору неодноразово відкладали, зокрема через зниження туристичного потоку.

За даними Міністерства туризму і спорту Таїланду, кількість туристів з початку року до 21 грудня скоротилася на 7,25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За інформацією EuroNews, тепер введення збору очікують у середині 2026 року.

Норвегія: податок на проживання

З 2026 року в Норвегії набуде чинності закон, який дозволяє муніципалітетам запроваджувати 3% податок на туристичне розміщення — як для круїзних пасажирів, так і для ночівель у готелях.

Водночас податок не стане обов’язковим для всієї країни: міста та громади мають окремо подавати заявки на його впровадження.

Серед тих, хто вже погодився, — Лофотенські острови та Тромсе, популярні напрямки для спостереження за північним сяйвом.

Зазначається, що на відміну від Таїланду, Норвегія у 2025 році пережила туристичний бум: влітку було зафіксовано рекордну кількість ночівель — загалом близько 17,7 млн за літо.

Business Insider звертає увагу: щоб збільшити доходи, профінансувати місцеві сервіси або впоратися з перенасиченням туристами, дедалі більше країн і міст запроваджують або підвищують туристичні збори.

Зазначається, що такі податки можуть стягуватися у вигляді в’їзних зборів або додаватися до вартості проживання.

У будь-якому форматі їх усе частіше використовують як інструмент боротьби з овертуризмом і способом компенсувати навантаження на популярні локації.

УНІАН За матеріалами:

