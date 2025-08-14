Трамп запропонує путіну доступ до природних ресурсів Аляски в обмін на завершення війни — ЗМІ Сьогодні 13:10

Трамп запропонує путіну доступ до природних ресурсів Аляски в обмін на завершення війни — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує під час зустрічі з правителем росії путіним 15 серпня запропонувати низку економічних стимулів, зокрема доступ до природних ресурсів Аляски та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі в обмін на припинення війни проти України.

Про це пише The Telegraph

За даними видання, серед пропозицій, які Трамп може озвучитипутіну в Анкориджі: відкриття для рф доступу до природних ресурсів Аляски, зняття частини санкцій із російської авіаційної промисловості та надання путіну доступу до рідкоземельних мінералів на українських територіях, які наразі перебувають під окупацією росії.

До підготовки переговорів, за інформацією видання, залучений міністр фінансів США Скотт Бессент. Він вивчає економічні поступки, які США можуть зробити росії, щоб прискорити укладення угоди про припинення вогню.

Вважається, що Україна володіє 10% світових запасів літію, який використовується для виробництва батарей. Два з найбільших родовищ літію знаходяться в районах, контрольованих росією, і путін уже заявляв претензії на цінні корисні копалини, що там видобуваються.

«Є низка стимулів, серед яких можлива угода щодо мінералів/рідкоземельних металів», — розповіло The Telegraph джерело, знайоме з пропозиціями.

Інші стимули включають скасування заборони на експорт запчастин і обладнання, необхідних для обслуговування російських літаків, значна частина яких перебуває в аварійному стані.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Захід обмежив постачання критичних деталей, що призвело до зношення значної частини авіапарку. За словами глави російського державного оборонного концерну «Ростех» Сергія Чемезова, до 30% літаків західного виробництва в Росії можуть бути зняті з експлуатації впродовж п’яти років.

Дослівно: «Скасування санкцій проти російської авіації могло б бути вигідним для американського виробника Boeing. Із флоту більш ніж у 700 літаків, де домінують Airbus і Boeing, російські авіакомпанії могли б знову звернутися до американських постачальників за критичними деталями та технічним обслуговуванням».

Трамп також розглядає можливість надати росії доступ до природних ресурсів у Беринговій протоці, де, за оцінками, можуть бути значні нерозвідані запаси нафти й газу.

