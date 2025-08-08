Уряд схвалив план реалізації санкцій проти «тіньового флоту» рф — Finance.ua

Уряд схвалив план реалізації санкцій проти «тіньового флоту» рф Сьогодні 06:24

Уряд схвалив план реалізації санкцій проти «тіньового флоту» рф

Кабінет Міністрів України ухвалив план організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти капітанів так званого тіньового флоту росії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

«Тіньовий флот росії став не просто інструментом обходу санкцій, а прямим джерелом фінансування війни проти України. Кожен танкер, кожна схема перевалки — це ланка в механізмі, який забезпечує бюджет держави-агресора», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Урядовий план передбачає комплексну міжвідомчу координацію для впровадження санкцій, моніторингу та припинення роботи логістичних схем, які підтримують агресора.

До списку санкцій увійшли 99 суб’єктів, зокрема 94 фізичні особи, причетні до обходу нафтового ембарго. Ці особи забезпечують постачання російських нафтопродуктів до третіх країн, порушуючи міжнародні санкції. Окрім того, до списку потрапило 5 юридичних осіб — резидентів рф.

За даними СБУ, частина «тіньового флоту» рф здійснює експорт нафти з російських портів через перевалки «судно до судна», приховуючи походження вантажу. У міністерстві наголошують, що це створює серйозні загрози для екологічної стійкості та безпеки в усьому світі, порушуючи міжнародні морські стандарти та правила безпеки судноплавства.

Діяльність цих осіб становить загрозу не лише для України, а й для всіх морських держав, які зацікавлені у забезпеченні стабільності на світових логістичних шляхах.

росія щороку отримує мільярдні доходи від нафтогазових поставок, що складають понад чверть її бюджету і використовуються для фінансування війни.

Нагадаємо, 3 серпня Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо капітанів суден, які належать до так званого російського тіньового флоту. Відповідно до указу, застосовуються такі обмеження:

позбавлення державних нагород;

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

запобігання виведенню капіталів;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

