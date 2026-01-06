В Україні запровадили єдину форму квитка для всіх видів громадського транспорту Сьогодні 10:30

З 1 січня 2026 року в Україні набрала чинності єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Наказ встановлює уніфіковані вимоги до квитків для таких видів громадського транспорту:

міські та приміські автобусні маршрути;

міжміські та міжнародні автобусні маршрути;

трамваї та тролейбуси;

метрополітен.

Вимоги поширюються як на паперові, так і на електронні квитки, оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду. Обидва формати визнаються рівноцінними та легітимними.

Обов’язкові реквізити квитка

Тепер усі квитки мають містити, зокрема:

інформацію про вартість проїзду (повний або пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір — за наявності);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків);

дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);

інформацію про страховий договір і страховика;

за потреби — QR-код на лицьовому боці квитка.

Інфографіка: mindev.gov.ua

Повноцінний електронний квиток

Раніше під час оплати проїзду через автоматизовані системи пасажир фактично отримував лише підтвердження списання коштів з банківської або транспортної картки без повноцінного квитка.

Тепер електронний квиток оформлюється як повноцінний цифровий документ з усіма обов’язковими реквізитами. Після оплати підтвердження поїздки може надаватися на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, через електронну пошту, мобільний застосунок або в особистому електронному кабінеті.

Особливості для різних маршрутів

Для міжміських автобусних маршрутів квиток має містити повну інформацію про рейс, зокрема місце та час пересадок, а також тривалість очікування між ними.

Для міжнародних перевезень запроваджено персоналізацію квитка із зазначенням імені та прізвища пасажира відповідно до паспортного документа, забороною передачі квитка іншій особі та відображенням інформації про пересадки.

Для приміських маршрутів передбачено оформлення багажної квитанції у разі перевезення багажу.

Інфографіка: mindev.gov.ua

Вимоги для міського електротранспорту

Вперше на нормативному рівні затверджено вимоги до квитків для трамваїв, тролейбусів і метрополітену.

Електронний квиток може надаватися через QR-код, мобільний застосунок, електронну пошту або особистий кабінет пасажира. Дані про страхування дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.

Підготовка до Smart Ticket

Раніше Мінрозвитку затвердило технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду, які мають забезпечити інтероперабельність електронних квитків, зокрема для обслуговування пільгових категорій громадян.

Ці рішення формують підґрунтя для впровадження в Україні єдиного Smart Ticket та подальшої цифровізації пасажирських перевезень.

