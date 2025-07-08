Британія ввела нові санкції проти росії за використання хімзброї в Україні — Finance.ua

Британія ввела нові санкції проти росії за використання хімзброї в Україні Сьогодні 19:30

Британія ввела нові санкції проти росії за використання хімзброї в Україні

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росії за використання хімічної зброї в Україні в порушення Конвенції про хімічну зброю.

Це випливає з оновленого санкційного списку уряду Великої Британії.

Загалом до списку обмежувальних заходів увійшли дві фізичні особи — начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії Олексій Ртищев і його заступник Андрій Марченко. Вони командують військами, які були причетні до застосування хімічної зброї в Україні.

Нині ж їхні активи на території Великої Британії будуть заморожені, їм забороняється в’їзд до країни.

Читайте також Трамп скасував санкції проти низки компаній рф — Moscow Times

Зазначається, що також під нові санкції потрапив російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії.

«Інститут постачав російським військовим гранати з отруйною речовиною РГ-Во для боротьби з масовими заворушеннями, які використовувалися як метод ведення війни проти України в порушення Конвенції про хімічну зброю», — йдеться у поясненні.

Нагадаємо, Європейський Союз готує у координації з американськими сенаторами новий пакет санкцій проти росії, який може стати найжорсткішим за весь час повномасштабної війни.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.