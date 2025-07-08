Британія ввела нові санкції проти росії за використання хімзброї в Україні — Finance.ua
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Британія ввела нові санкції проти росії за використання хімзброї в Україні

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Британія ввела нові санкції проти росії за використання хімзброї в Україні
Британія ввела нові санкції проти росії за використання хімзброї в Україні
Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росії за використання хімічної зброї в Україні в порушення Конвенції про хімічну зброю.
Це випливає з оновленого санкційного списку уряду Великої Британії.
Загалом до списку обмежувальних заходів увійшли дві фізичні особи — начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії Олексій Ртищев і його заступник Андрій Марченко. Вони командують військами, які були причетні до застосування хімічної зброї в Україні.
Нині ж їхні активи на території Великої Британії будуть заморожені, їм забороняється в’їзд до країни.
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Зазначається, що також під нові санкції потрапив російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії.
«Інститут постачав російським військовим гранати з отруйною речовиною РГ-Во для боротьби з масовими заворушеннями, які використовувалися як метод ведення війни проти України в порушення Конвенції про хімічну зброю», — йдеться у поясненні.
Нагадаємо, Європейський Союз готує у координації з американськими сенаторами новий пакет санкцій проти росії, який може стати найжорсткішим за весь час повномасштабної війни.
За матеріалами:
Укрінформ
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