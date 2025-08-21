Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph

Світ
11
Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph
Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph
Велика Британія та Європейський Союз готують нові санкції проти росії на випадок, якщо глава кремля володимир путін відмовиться брати участь у тристоронніх переговорах із президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
Про це пише Telegraph з посиланням на посадовця у британському уряді.
За словами співрозмовника видання, якщо путін «зволікатиме, ухилятиметься від розмови або відмовиться від неї, це стане ще одним поштовхом для санкцій».
Читайте також
Також джерела журналістів зазначили, що путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як президент США запровадив санкції проти Індії за те, що вона продовжує купувати російську нафту.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з російським лідером володимиром путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника кремля з українським президентом Володимиром Зеленським.
За словами держсекретаря США Марко Рубіо, глава рф висловив готовність до цієї зустрічі, тоді як російський міністр закордонних справ Сергій Лавров наголосив, що такі зустрічі «потрібно дуже ретельно готувати».
За матеріалами:
hromadske
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems