Очікувані та реальні доходи від приватизації держмайна за 12 років

Казна та Політика
18
За перші десять місяців поточного року приватизація державного майна принесла бюджету 2,9 млрд грн. Це 90% від запланованої суми, яку сподівалися перечислити до бюджету за весь рік. Минулого року план перевиконали більше ніж вдвічі, водночас у 2022 та 2023 реальні надходження були значно меншими від очікуваних.
Про очікувані та реальні доходи від приватизації у 2014−2025 роках розповідає «Слово і діло».
У 2014−2019 роках очікування від приватизації державного майна були значними: у бюджет закладали від 17 до майже 19 млрд гривень надходжень.
Водночас реальні цифри були значно меншими: у 2014 році від приватизації до бюджету надійшло 0,5 млрд гривень (2,9% від запланованої суми), у 2015 році — 0,2 млрд гривень (1,2%), у 2016 році — 0,2 млрд гривень (1,2%), у 2017 році — 3,4 млрд гривень (19,9%), у 2018 році — 0,3 млрд гривень (1,6%), у 2019 році — 0,5 млрд гривень (2,9%).
У 2020 році від приватизації державного майна планували отримати 12 млрд гривень. З приходом пандемії коронавірусу державний бюджет скоригували: план знизили до 0,5 млрд. За рік від приватизації вдалося отримати 2,2 млрд гривень — 18,3% від початкового плану або 440% від скоригованого.
У держбюджет-2021 також заклали 12 млрд гривень від продажу майна. План вдалося виконати менше ніж на половину — на 5,1 млрд.
У перший рік повномасштабної війни від приватизації державного майна отримали 1,7 млрд гривень. Це лише 21,3% від плану, який був на початку 2022 року (8 млрд).
У 2023 році очікуваний дохід від приватизації знизили до 6 млрд гривень. У результаті до бюджету надійшло 3,2 млрд гривень — 53,3% від плану.
Попри велику війну, у 2024 році Україна відновила так звану велику приватизацію. На продаж хотіли виставити пакети акцій 17 підприємств енергетичної та харчової галузей, видобувної, хімічної та переробної промисловості, машино- та приладобудування та інші.
Від приватизації майна у 2024 році уряд розраховував отримати 4 млрд гривень. Однак вперше за попередні три роки план перевиконали, по факту надійшло 9,9 млрд гривень — 247,5% плану.
Серед найбільших об’єктів, переданих у приватні руки у 2024 році:
  • легендарний готель «Україна» у центрі Києва (2,5 млрд гривень),
  • конфісковане у російського олігарха підприємство «Аерок» (1,89 млрд),
  • Об’єднана гірничо-хімічна компанія (3,9 млрд).
У держбюджеті на 2025 рік прибуток від приватизації закладали на рівні 3,2 млрд гривень. З січня по жовтень до бюджету надійшло 2,9 млрд грн, це 90,6% від початкового плану.
У 2026 році уряд планує отримати від приватизації державного майна 2 млрд гривень. Такий прибуток заклали у держбюджет, який у грудні Верховна Рада вже ухвалила в цілому.
За матеріалами:
Слово і Діло
