Працівники ДБР повідомили про підозру колишній посадовиці Державної реєстраційної служби України, яка сприяла незаконному відчуженню з державної власності комплексу нерухомого майна «Заводу «Арсенал» у Києві — одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу країни.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними слідства держреєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур.
Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 млн грн.
Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомили про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
