В Україні з’явиться посада військового омбудсмана: Рада ухвалила закон Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

В Україні з’явиться посада військового омбудсмана: Рада ухвалила закон

Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт № 13266 про створення посади Військового омбудсмана. За документ проголосували 283 народні депутати.

Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.

Основні положення закону

Законопроєкт передбачає:

створення посади Військового омбудсмана, який призначатиметься президентом України;

визначення його правового статусу, завдань, прав і обов’язків, а також порядку формування офісу;

встановлення правил подання й розгляду скарг, проведення перевірок та щорічного звіту перед Верховною Радою.

Згідно з законом, військовий омбудсман призначається строком на 5 років. Одна і та сама особа не може обіймати посаду військового омбудсмана більш ніж два строки підряд.

Військовим омбудсманом може бути громадянин України, не молодший 30 років, який має вищу освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), вільно володіє державною мовою, має високі моральні якості і бездоганну репутацію, протягом останніх 5 років перед призначенням проживає в Україні та за станом здоров’я здатний виконувати відповідні обов’язки.

Читайте також Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про військового омбудсмена

Кандидати на цю посаду мають пройти перевірку відповідно до закону про запобігання корупції та подати декларацію про доходи.

На посаду військового омбудсмана не може бути призначена особа, яка серед іншого має статус військовослужбовця; є членом політичної партії; має громадянство або підданство іншої держави; має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини за 6 місяців.

Також згідно з законом, військовий омбудсман має щорічно до 30 березня подавати президенту звіт про свою діяльність. Цей звіт також мають оприлюднювати на офіційному вебсайті військового омбудсмана.

Читайте також Уряд на наступний рік закладає більше коштів на кешбеки і марафон, ніж на зарплату військовим

Фінансове забезпечення діяльності військового омбудсмана здійснюється з рахунок держбюджету.

Ірина Геращенко наголосила, що призначення омбудсмана президентом суперечить Конституції та принципам незалежності цієї інституції.

Депутатка сподівається, що після завершення воєнного стану призначення Військового омбудсмана буде відбуватися парламентом на конкурсній основі, як це практикується у більшості країн світу. Для цього готують правки до законопроєкту.

Нагадаємо, 3 червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13266 про запровадження інституту Військового омбудсмана. За відповідне рішення проголосували 287 народних депутатів. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.