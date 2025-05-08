Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про військового омбудсмена — Finance.ua

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про військового омбудсмена Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про військового омбудсмена

Президент Володимир Зеленський 8 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт № 13266 щодо діяльності військового омбудсмена.

Картка відповідної законодавчої ініціативи опублікована на сайті парламенту.

Як розповіла уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова. Цей законопроєкт зареєстрували як «невідкладний» для позачергового розгляду на засіданні Ради.

За її словами документом у разі ухвалення надасть президенту право призначати військового омбудсмена та його заступників.

Також законопроєкт передбачає створення Офісу військового омбудсмена як допоміжного органу при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки та оборони, що передбачені законом «Про національну безпеку України».

Крім цього у законопроєкті, серед іншого, прописано:

порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців;

порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців;

процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

У грудні 2024 року Зеленський призначив Решетилову на посаду уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

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