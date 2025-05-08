Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про військового омбудсмена — Finance.ua

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про військового омбудсмена
Президент Володимир Зеленський 8 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт № 13266 щодо діяльності військового омбудсмена.
Картка відповідної законодавчої ініціативи опублікована на сайті парламенту.
Як розповіла уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова. Цей законопроєкт зареєстрували як «невідкладний» для позачергового розгляду на засіданні Ради.
За її словами документом у разі ухвалення надасть президенту право призначати військового омбудсмена та його заступників.
Також законопроєкт передбачає створення Офісу військового омбудсмена як допоміжного органу при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки та оборони, що передбачені законом «Про національну безпеку України».
Крім цього у законопроєкті, серед іншого, прописано:
- порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців;
- порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців;
- процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.
У грудні 2024 року Зеленський призначив Решетилову на посаду уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.
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