Арестович, Оніщенко та інші: Зеленський запровадив нові санкції — Finance.ua

Арестович, Оніщенко та інші: Зеленський запровадив нові санкції Сьогодні 16:03

Арестович, Оніщенко та інші: Зеленський запровадив нові санкції

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича та блогера Мирослава Олешка.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 травня 2025 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ (додається)», — йдеться у трьох документах.

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Так, Арестовича й Олешка мають позбавити державних нагород України, заблокувати їхні активи, обмежити торговельні операції та припинити транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Також їм не можна поширювати свої медіа на території України, а їхні ліцензії здійснення певного виду діяльності мають припинити.

Зокрема, до списку потрапили колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович, блогер Мирослав Олешко, політолог Костянтин Бондаренко, колишній очільник забороненої партії «Держава» Дмитро Василець, політексперт із телеканалів Віктора Медведчука Олександр Скубченко, очільник прокремлівського об’єднання «Слобожанська січ» Павло Оніщенко.

Також під санкції потрапили російські журналісти Станіслав Бернвальд та Анастасія Кашеварова.

Санкції застосовані і щодо сина експрем’єра України Миколи Азарова Олексія Азарова. Голова «Росатома» Олексій Лихачов також потрапив під санкції.

Нагадаємо, що до січня 2023 року Арестович був позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Його звільнили після того, як в інтерв’ю з Марком Фейгіним він висловив гіпотезу, нібито смертельні руйнування будинку у Дніпрі під час ракетної атаки російських військ сталися через збиття ракети окупантів силами ППО України.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав укази про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно з додатком до указу № 246/2025, санкції застосовано до 20 фізичних осіб.

hromadske За матеріалами:

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