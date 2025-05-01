Арестович, Оніщенко та інші: Зеленський запровадив нові санкції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Арестович, Оніщенко та інші: Зеленський запровадив нові санкції

151
Арестович, Оніщенко та інші: Зеленський запровадив нові санкції
Арестович, Оніщенко та інші: Зеленський запровадив нові санкції
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича та блогера Мирослава Олешка.
Відповідні укази № 267, № 268 і № 269 з’явилися на сайті глави держави.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 травня 2025 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ (додається)», — йдеться у трьох документах.
Читайте також
Так, Арестовича й Олешка мають позбавити державних нагород України, заблокувати їхні активи, обмежити торговельні операції та припинити транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Також їм не можна поширювати свої медіа на території України, а їхні ліцензії здійснення певного виду діяльності мають припинити.
Зокрема, до списку потрапили колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович, блогер Мирослав Олешко, політолог Костянтин Бондаренко, колишній очільник забороненої партії «Держава» Дмитро Василець, політексперт із телеканалів Віктора Медведчука Олександр Скубченко, очільник прокремлівського об’єднання «Слобожанська січ» Павло Оніщенко.
Читайте також
Також під санкції потрапили російські журналісти Станіслав Бернвальд та Анастасія Кашеварова.
Санкції застосовані і щодо сина експрем’єра України Миколи Азарова Олексія Азарова. Голова «Росатома» Олексій Лихачов також потрапив під санкції.
Нагадаємо, що до січня 2023 року Арестович був позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Його звільнили після того, як в інтерв’ю з Марком Фейгіним він висловив гіпотезу, нібито смертельні руйнування будинку у Дніпрі під час ракетної атаки російських військ сталися через збиття ракети окупантів силами ППО України.
Нагадаємо, раніше Зеленський підписав укази про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно з додатком до указу № 246/2025, санкції застосовано до 20 фізичних осіб.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems