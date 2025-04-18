Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 59 фізичних та 60 юридичних осіб — Finance.ua

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 59 фізичних та 60 юридичних осіб Сьогодні 15:03

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 59 фізичних та 60 юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Апексімова Ірина — акторка і режисерка;

Велика Соф’я — фехтувальниця;

Вяльбе Олена — лижниця, олімпійська чемпіонка;

Гогунський Віталій — актор (відомий роллю Кузі у серіалі «Універ»);

Джигурда Микита — актор;

Дронов Ярослав — співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);

Кончаловський Єгор — кінорежисер і сценарист;

Куклачов Юрій — актор;

Кучера Оскар — актор;

Лебедєв Денис — боксер;

Миронов Євген — актор театру;

Нагорний Микита — гімнаст;

Панкратов-Чорний Олександр — актор і кінорежисер;

Полунін Сергій — артист балету;

Проводников Руслан боксер;

Расторгуєв Микола — співак і колишній депутат Держдуми РФ;

Розенбаум Олександр — співак;

Сукачов Ігор — рок-музикант, актор, режисер;

Цискарідзе Микола — артист балету;

Чумаков Роман — репер (відомий як Жиган).

В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

Згідно з додатком до указу № 247/2025 , санкційні обмеження застосовано до 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб, серед них місце розташування — росія та Китай.

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Нагадаємо, що у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти зрадників. У списку опинилися артисти, які підтримали росію у війні проти України, а саме українки Ані Лорак і Таїсія Повалій, російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін. Їх позбавили державних нагород.

Також у рамках санкцій українських нагород позбавили зрадників Рената Кузьміна, Віктора Медведчука, Миколу Азарова, Віктора Пшонку та Дмитра Табачника.

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