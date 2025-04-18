Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 59 фізичних та 60 юридичних осіб — Finance.ua

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 59 фізичних та 60 юридичних осіб
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Згідно з додатком до указу № 246/2025, санкції застосовано до 20 фізичних осіб, серед них:
- Апексімова Ірина — акторка і режисерка;
- Велика Соф’я — фехтувальниця;
- Вяльбе Олена — лижниця, олімпійська чемпіонка;
- Гогунський Віталій — актор (відомий роллю Кузі у серіалі «Універ»);
- Джигурда Микита — актор;
- Дронов Ярослав — співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);
- Кончаловський Єгор — кінорежисер і сценарист;
- Куклачов Юрій — актор;
- Кучера Оскар — актор;
- Лебедєв Денис — боксер;
- Миронов Євген — актор театру;
- Нагорний Микита — гімнаст;
- Панкратов-Чорний Олександр — актор і кінорежисер;
- Полунін Сергій — артист балету;
- Проводников Руслан боксер;
- Расторгуєв Микола — співак і колишній депутат Держдуми РФ;
- Розенбаум Олександр — співак;
- Сукачов Ігор — рок-музикант, актор, режисер;
- Цискарідзе Микола — артист балету;
- Чумаков Роман — репер (відомий як Жиган).
В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.
Згідно з додатком до указу № 247/2025, санкційні обмеження застосовано до 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб, серед них місце розташування — росія та Китай.
Нагадаємо, що у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти зрадників. У списку опинилися артисти, які підтримали росію у війні проти України, а саме українки Ані Лорак і Таїсія Повалій, російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін. Їх позбавили державних нагород.
Також у рамках санкцій українських нагород позбавили зрадників Рената Кузьміна, Віктора Медведчука, Миколу Азарова, Віктора Пшонку та Дмитра Табачника.
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