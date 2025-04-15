У США представили законопроєкт про подальшу підтримку України та санкції проти росії — Finance.ua

У США представили законопроєкт про подальшу підтримку України та санкції проти росії Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

У США представили законопроєкт про подальшу підтримку України та санкції проти росії

Представник Демократичної партії США Грег Мікс представив законопроєкт про підтримку України, який передбачає фінансування безпеки та післявоєнне відновлення, а також жорсткі санкції проти рф.

Про це пише Reuters, яке ознайомилося з цим законопроєктом.

Згідно з ним, Україна має отримати фінансову допомогу для післявоєнної відбудови. Документ також передбачає створення посади спеціального координатора з питань відновлення.

Також законопроєкт має на меті виділити кошти для закупівлі зброї й військового обладнання та ввести додаткові санкції проти рф.

Офіційно цей законопроєкт ще не оприлюднили. Його подали через два тижні після того, як республіканці та демократи в Сенаті представили інший закон про санкції проти росії, які накладуть, якщо вона відмовиться брати участь у мирних переговорах з Україною.

Якою буде подальша доля цього законопроєкту, наразі незрозуміло. Один із конгресменів сказав Reuters: «Очевидно, що цей законопроєкт стане частиною законодавчої дискусії».

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Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ, яким ще на один рік продовжив санкції проти росії, запроваджені у квітні 2021 року Джо Байденом через шкідливу зовнішню діяльність уряду рф та розширені у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Зазначається, що 15 квітня 2021 року президент США видав указ 14024, оголосивши режим надзвичайної ситуації національного масштабу, у рамках якого можуть вводитися санкції проти фізосіб та юросіб, які становлять загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США через шкідливу іноземну діяльність уряду російської федерації.

hromadske За матеріалами:

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