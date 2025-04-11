Україна готова надати ЄС докази щодо підсанкційних осіб, які фінансують російську агресію — Стефанішина — Finance.ua
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Україна готова надати ЄС докази щодо підсанкційних осіб, які фінансують російську агресію — Стефанішина

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Україна готова надати ЄС інформацію про причетність підсанкційних осіб до фінансування російської агресії. Про це заявила Стефанішина під час засідання Робочої групи Єврокомісії.
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що наша держава зібрала вдосталь інформації про те, що підсанкційні особи та компанії причетні до фінансування російської агресії проти України.
Про це пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції.
Україна зібрала значний обсяг даних, що підтверджує прямий зв’язок підсанкційних осіб, компаній і секторів, на які поширюються обмеження, з фінансуванням російської агресії та підтримкою військової машини рф. Ми готові надати цю інформацію будь-якій державі-члену ЄС та розраховуємо на тісну координацію зусиль
— зазначила Стефанішина під час 29-го засідання Робочої групи Європейської комісії з питань арешту та конфіскації російських активів (Task Force Freeze and Seize).

Захід відбувся 10 квітня в штаб-квартирі Європейської комісії у Брюсселі. Учасники групи зосередили увагу на санкційній політиці ЄС. Також вони обговорювали заходах з арешту й конфіскації активів фізичних і юридичних осіб, причетних до спонсорування збройної агресії росії проти України.
За матеріалами:
УНН
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