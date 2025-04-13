Трамп продовжив санції проти рф — Finance.ua
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Трамп продовжив санції проти рф

Казна та Політика
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Трамп продовжив санції проти рф
Трамп продовжив санції проти рф
Дональд Трамп підписав указ, яким ще на один рік продовжив санкції проти росії, запроваджені у квітні 2021 року Джо Байденом через шкідливу зовнішню діяльність уряду рф та розширені у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Відповідний документ опублікований у Федеральному реєстрі США.
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Зазначається, що 15 квітня 2021 року президент США видав указ 14024, оголосивши режим надзвичайної ситуації національного масштабу, у рамках якого можуть вводитися санкції проти фізосіб та юросіб, які становлять загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США через шкідливу іноземну діяльність уряду російської федерації.
Вже 8 березня 2022 року тодішній глава Білого дому видав новий указ 14066, який розширив сферу дії надзвичайної ситуації національного масштабу, зазначеної в указі 14024.
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«Я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, оголошену в указі 14024», — йдеться в опублікованому документі за підписом Трампа.
За матеріалами:
Укрінформ
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