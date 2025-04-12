РНБО запровадила санкції проти низки бізнесменів і ексвисокопосадовців — Finance.ua

РНБО запровадила санкції проти низки бізнесменів і ексвисокопосадовців Сьогодні 18:22 — Казна та Політика

РНБО запровадила санкції проти низки бізнесменів і ексвисокопосадовців

Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альони Шевцової.

Про це йдеться в указі президента № 231/2025 від 12 квітня.

Хто потрапив під санкції

Сергій Арбузов, ексвіцепрем’єр і в.о. прем’єра у 2014 році, очолював Нацбанк у 2010−2013 роках. Після Євромайдану втік з України й перебуває в розшуку за розтрату майна (ч. 5 ст. 191 КК).

Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО й глава АП, був нардепом і лідером Партії регіонів.

У 2023 році НАБУ завершило розслідування щодо нього за розкрадання 195 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК). За даними СБУ, Клюєв працює на фсб у москві.

Віктор Поліщук, відомий через хмарочос «Гулівер» і мережу «Ельдорадо».

Альона Шевцова, співвласниця , співвласниця Айбокс Банку

Санкції діятимуть 10 років, а позбавлення держнагород — безстроково.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.