РНБО запровадила санкції проти низки бізнесменів і ексвисокопосадовців — Finance.ua
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РНБО запровадила санкції проти низки бізнесменів і ексвисокопосадовців

Казна та Політика
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РНБО запровадила санкції проти низки бізнесменів і ексвисокопосадовців
РНБО запровадила санкції проти низки бізнесменів і ексвисокопосадовців
Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альони Шевцової.
Про це йдеться в указі президента № 231/2025 від 12 квітня.

Хто потрапив під санкції

Сергій Арбузов, ексвіцепрем’єр і в.о. прем’єра у 2014 році, очолював Нацбанк у 2010−2013 роках. Після Євромайдану втік з України й перебуває в розшуку за розтрату майна (ч. 5 ст. 191 КК).
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Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО й глава АП, був нардепом і лідером Партії регіонів.
У 2023 році НАБУ завершило розслідування щодо нього за розкрадання 195 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК). За даними СБУ, Клюєв працює на фсб у москві.
Віктор Поліщук, відомий через хмарочос «Гулівер» і мережу «Ельдорадо».
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Альона Шевцова, співвласниця Айбокс Банку.
Санкції діятимуть 10 років, а позбавлення держнагород — безстроково.
За матеріалами:
Forbes.ua
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