Зеленський ввів санкції проти рупорів кремля: у списку Бардаш, проект Медведчука і не тільки — Finance.ua

Зеленський ввів санкції проти рупорів кремля: у списку Бардаш, проект Медведчука і не тільки Сьогодні 17:50

Зеленський ввів санкції проти рупорів кремля: у списку Бардаш, проект Медведчука і не тільки

Президент Володимир Зеленський сьогодні запровадив нові санкції проти осіб, які пов’язані з пропагандистським рупором кремля.

Про це свідчать укази на сайті президента.

«Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті», — розповів Зеленський.

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Згідно з указом № 230/2025, з 11 квітня вводиться у дію рішення «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

У додатку до документа вказано перелік з фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджено санкції. У списку 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина».

Так, санкції запровадили проти:

російського пропагандиста та кореспондента «россия 1» Олександра Сладкова;

російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової;

українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова;

пропагандиста Олександра Шелеста;

російського продюсера українського походження Юрія Бардаша.

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До них застосовуються такі санкції як: блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань та заборона поширення медіа на території України.

Указ № 229/2025 вводить санкції проти російського тіньового флоту, та містить додаток з переліком осіб, причетних до його функціонування.

«Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ — незабаром», — повідомив перед цим Зеленський.

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