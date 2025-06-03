Парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена — Finance.ua
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Парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена

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Верховна Рада України у вівторок, 3 червня, ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13266 про запровадження інституту Військового омбудсмана. За відповідне рішення проголосували 287 народних депутатів. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Зображення: Ярослав Железняк
Зображення: Ярослав Железняк
Гончаренко наголосив, що законопроєкт пройшов лише перше читання. Для остаточного ухвалення його ще мають розглянути у другому читанні, під час якого депутати можуть внести зміни й уточнення до документа.

Що передбачає документ

Законопроєкт передбачає створення незалежного органу, який опікуватиметься захистом прав і свобод військовослужбовців.
Його завдання — забезпечити ефективний механізм реагування на порушення прав захисників, підвищити довіру до командування та держави.

Повноваження майбутнього омбудсмана

Військовий омбудсман зможе:
  • приймати скарги від військових;
  • проводити перевірки за фактами порушення прав;
  • звертатися до органів влади з вимогою усунути виявлені порушення.
Очікується, що ця інституція стане додатковим інструментом захисту прав військових.
Нагадаємо, 8 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 13266 щодо діяльності військового омбудсмена. Документ надасть президенту право призначати військового омбудсмена та його заступників.
Також законопроєкт передбачає створення Офісу військового омбудсмена як допоміжного органу при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки та оборони, що передбачені законом «Про національну безпеку України».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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