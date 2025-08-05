Президент ініціював ратифікацію сторічної угоди з Великою Британією: що передбачає — Finance.ua

Президент ініціював ратифікацію сторічної угоди з Великою Британією: що передбачає Сьогодні 16:10 — Казна та Політика

Президент ініціював ратифікацію сторічної угоди з Великою Британією: що передбачає

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії».

Про це йдеться в картці законопроєкту № 0332 на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою , документ має на меті завершити необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання угодою чинності, що передбачено законом України «Про міжнародні договори України».

Ратифікація угоди дозволить офіційно закріпити сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Згідно зі статтею 12 угоди, вона набуває чинності після того, як обидві сторони повідомлять одна одну про виконання всіх внутрішніх процедур.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить завершити всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання чинності Угодою та офіційного запуску 100-річного партнерства між Україною та Сполученим Королівством.

Співпраця передбачає:

зміцнення стратегічних відносин у сферах оборои, безпеки, торгівлі, енергетики, освіти, науки, культури, соціальної та міграційної політики, а також у галузях правосуддя та інформаційної безпеки.

Ухвалення та реалізація законопроєкту, а також виконання положень угоди після набрання нею чинності не вимагатимуть додаткових витрат із державного бюджету та не зменшать його доходи.

Основні положення угоди

Військова допомога. Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на суму щонайменше 3,6 мільярда доларів стільки, скільки це буде потрібно.

Підтримка авіації. Розширення підготовки українських авіаційних спеціалістів та допомога з постачанням бойових літаків країн НАТО.

Далекобійне озброєння та дрони. Інвестиції у виробництво далекобійної зброї, дронів та артилерії в Україні.

Морська безпека. Створення спільних флотилій для забезпечення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях.

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