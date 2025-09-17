Угода про надра: США зробили перший внесок у фонд Сьогодні 16:26 — Казна та Політика

Угода про надра: США зробили перший внесок у фонд

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн.

Про це повідомила прем’єр-міністерска Юлія Свириденко.

За її словами, Україна подвоїть цей внесок.

«Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала», — написала вона.

Свириденко зауважила, що першими у фокусі є проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. За її словами, уряд має на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року.

Прем’єр-міністерка акцентувала: фонд будується на принципі рівності.

«Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці», — зауважила вона.

Свириденко додала, що рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.

«Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні», — зауважила глава уряду.

