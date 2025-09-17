0 800 307 555
Угода про надра: США зробили перший внесок у фонд

Казна та Політика
33
Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн.
Про це повідомила прем’єр-міністерска Юлія Свириденко.
За її словами, Україна подвоїть цей внесок.
«Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала», — написала вона.
Свириденко зауважила, що першими у фокусі є проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. За її словами, уряд має на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року.
Прем’єр-міністерка акцентувала: фонд будується на принципі рівності.
«Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці», — зауважила вона.
Свириденко додала, що рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.
«Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні», — зауважила глава уряду.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
